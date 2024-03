Calcio, Serie D. Il Ragusa si rilancia per i play off

Importante successo casalingo per il Ragusa che, all'”Aldo Campo” supera, due a zero, l’Acireale e si rilancia in chiave play off. Le reti nel primo quarto d’ora del secondo tempo, con Ejjay al 48′ e Porcaro (foto), 10′ dopo. Con questa vittoria il Ragusa aggancia a 40 punti proprio gli acesi, anche se gli azzurri dovranno osservare, domenica prossima, il turno di riposo.

L’Acireale era sembrato più arrembante durante il primo tempo anche se le occasioni più pericolose erano state di marca azzurra, con un tiro dalla distanza di Romano e poi una conclusione ravvicinata di Reinero. Quindi, nella parte iniziale del secondo tempo, doppia doccia fredda per i granata che hanno subito il goal su due azioni in pratica fotocopia. Fondamentali i colpi di testa dei due marcatori. Il pubblico ha tributato poi il doveroso applauso alla squadra e a mister Giovanni Ignoffo per la gestione della gara.

Salva