Scuderi. Riapre l’hotel degli Invisibili a Vittoria

“Questa vicenda del cosiddetto hotel degli invisibili a Vittoria ha dell’incredibile. Perché dimostra, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, tutta l’insipienza e l’incapacità di un’amministrazione comunale che non riesce neppure a monitorare quello che accade sul proprio territorio. E non stiamo parlando di una sperduta spelonca nelle campagne, ma dell’ex sede della cooperativa Rinascita, nel cuore della città”. Lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, il quale sollecita l’ente di palazzo Iacono ad attivare specifiche procedure di monitoraggio dell’immobile. “Il sito – continua Scuderi – è diventato di nuovo meta prescelta dai cosiddetti invisibili che, certo, devono essere aiutati ma che non possono contribuire a coltivare il degrado che, purtroppo, regna sovrano in parecchie aree della nostra città. Dispiace che la Giunta Aiello non trovi il tempo per risanare un problema che avrebbe dovuto essere risolto da tempo e che, per l’incapacità di monitorare quello che accade a casa propria, è riesploso di nuovo in tutta la propria esuberanza. Chiediamo interventi specifici. Non si può più fare finta di niente”.

