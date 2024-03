Importante trasferta per il Modica Calcio contro la Nebros

Ultima tra le lunghe trasferte per il Modica Calcio che di sabato parte alla volta di Gliaca dove domenica affronterà la Nebros. Un finale di stagione infuocato per i rossoblu che, guidati da mister Settineri, daranno il tutto per tutto per rientrare nella lotta ai playoff.

La formazione rossoblù ha recuperato una lunga serie di uomini che in settimana erano rimasti fermi ai box, da valutare ancora le condizioni di Agodirin che nell’allenamento di venerdì ha sentito di nuovo dolore e ha deciso di fermarsi durante l’allenamento per ricevere le cure necessarie. Sembra recuperato, invece, Marino, dopo la botta alla testa ricevuta in settimana, per cui era stato trasportato in ospedale.

Modica Calcio che ha dimostrato nelle ultime uscite di saper stare in campo e di avere una propria identità da mettere a disposizione del gruppo contro un avversario ostico come la Nebros. La formazione del messinese viene dalla sconfitta per 2-1 in casa dell’Atletico Catania e avrà sicuramente voglia di rifarsi, così come Vindigni e compagni dopo la sfortunata gara contro il Gela con due pali colpiti ed una clamorosa traversa a portiere battuto.

Protagonista assente sarà mister Settineri, espulso proprio nella gara con il Gela: “Sono contento di aver recuperato diversi ragazzi, è vero che l’infermeria non è ancora svuotata ma ritengo che l’intero gruppo è composto da elementi validi pronti a scendere in campo e non far rimpiangere nessuno – dichiara il mister – Veniamo da una sfida, quella contro il Gela, dove siamo usciti dal campo con grande cattiveria agonistica e voglia di rivalsa, in settimana abbiamo lavorato bene e ora vogliamo dimostrarlo. Sono contento dei miei ragazzi perchè io posso portare un’impronta di gioco ma devono essere loro ad assimilarla e a metterla in atto e su questo ho sempre trovato la loro disponibilità. La Nebros è una squadra di categoria, noi sappiamo che da qui in poi giocheremo tante finali, dobbiamo assolutamente rispettare un avversario che ha uomini importanti, ricordandoci di fare il nostro e di onorare la maglia che indossiamo”.

Ecco la lista dei convocati per la sfida alla Nebros, domenica 10 Marzo, al “Enzo Vasi” di Gliaca:

Portieri: Basso, Marino, Trovato N.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Trovato M., Vindigni.

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Cicero, Guerci, Incatasciato, Marsilio, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Azzara, Famà, Savasta.

