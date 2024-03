Pozzallo. Fermo amministrativo per la nave Sea Watch

Scatta il fermo amministrativo per la Sea Watch 5, la nave umanitaria a bordo della quale nella notte tra giovedì e venerdì erano sbarcati nel porto di Pozzallo i naufraghi salvati in una drammatica operazione nel Mediterraneo centrale, e con a bordo anche il cadavere di un 17enne, morto poco dopo il soccorso. Per altri quattro migranti era stata disposta un’evacuazione medica e a bordo di una motovedetta della Guardia costiera erano stati trasferiti a Lampedusa. Inizialmente alla Sea Watch 5 era stato assegnato Ravenna come porto di sbarco.

“Dopo il dramma, la beffa: le autorità italiane hanno notificato alla Sea Watch 5 un oltraggioso fermo amministrativo che bloccherà la nave in porto per venti giorni. Siamo al lavoro per contestare la misura nelle opportune sedi legali: basta con gli ostacoli a chi salva vite in mare” hanno spiegato dalla Ong.

