Basket. Una Passalacqua Ragusa al completo attesa dalla trasferta di Faenza

Trasferta in Emilia-Romagna per la Passalacqua Ragusa di basket, che domani sarà di scena sul parquet di Faenza (palla a due alle ore 18,00) nella gara valida come ventesima giornata del massimo campionato di basket femminile. Dopo le tre vittorie consecutive (nell’ordine Campobasso, Sassari e Roma), l’obiettivo della squadra di coach Lino Lardo è quello di cercare di dare continuità di risultati, anche approfittando del buon momento che il roster, finalmente al completo, sta vivendo. Ma ci sarà ovviamente da tenere alta l’attenzione. “Si tratta di una trasferta insidiosa – conferma il tecnico biancoverde – Faenza è da sempre un campo difficile, e troveremo una squadra che ha bisogno di far punti, così come d’altra parte noi abbiamo bisogno di risalire la classifica. Dovremo dare continuità a questo buon momento di prestazioni e risultati, e lo dovremo fare partendo dalla nostra difesa che tante volte è stata la nostra arma vincente. Finalmente siamo al completo e questo ovviamente ci dà la possibilità di avere maggiori rotazioni”. Dopo la partita di domani, Spreafico e compagne torneranno a giocare in casa domenica prossima, 17 marzo, contro Brixia.

