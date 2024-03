Inner Wheel Pozzallo. Donazione al Villaggio Magnificat Modica

Oggi alle ore 11.30 l’ Inner Wheel Club Pozzallo Rosa Marina, effettuerà una duplice donazione in favore del “Villaggio Magnificat di Modica“. Una riguarderà la donazione di 60 alberi (40 ulivi e 20 mandorli) l’altra, la concessione di abbonamenti sportivi per i minori Ucraini, attualmente ospiti nella struttura. Entrambe le donazioni saranno tra loro interconnesse, perché volte a simboleggiare la speranza verso chi vive momenti di grande sconforto. La semina degli alberi, figura un gesto di gratitudine e amore nei confronti del pianeta e dell’ umanità.

Altra protagonista, in termini di distruzione, è la guerra che giorno dopo giorno spazza via habitat in cui piante, animali e umani coesistono. Testimoni di tale incommensurabile distruzione sono i minori Ucraini, che da ormai due anni vivono lontani dagli affetti più cari e dalla loro patria martoriata. Questa azione di beneficenza, mira a far sentire loro la nostra vicinanza e accoglienza nella speranza di donargli attimi di spensieratezza.

