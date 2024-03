Venerdì conferenza programmatica Mpa Ragusa. Parla l’On. Lombardo

E’ prevista per domani, venerdì 8 marzo, la conferenza programmatica del Movimento per l’autonomia che avrà per tema “Una rete autonoma per lo sviluppo ibleo” e che si terrà a Ragusa a partire dalle 17, all’hotel Poggio del Sole, sulla Sp 25 Ragusa mare. Interverranno amministratori, dirigenti Mpa, esperti, professionisti e imprenditori. A concludere i lavori il fondatore dell’Mpa, l’on. Raffaele Lombardo, che si prefigge di rilanciare il partito regionalistico anche nell’area iblea. “Tra non molto – sottolinea l’on. Lombardo – arriviamo al ventesimo compleanno dell’Mpa che è nato a metà del 2005. Ecco perché stiamo tenendo una serie di appuntamenti itineranti per non perdere le ragioni della fondazione di questa realtà politica che avrebbe dovuto attecchire meglio in una regione a statuto speciale. E però noi andiamo avanti per portare avanti il nostro impegno con un grande lavoro che ci ha rafforzato e temprato. Ora, è il momento di aggiungere risorse, nuove energie, per essere pronti in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Alle scorse elezioni regionali l’Mpa è risultato abbastanza debole sul territorio provinciale di Ragusa. Ecco perché è arrivato il momento di rafforzare la nostra rappresentanza attraverso il raggiungimento di un obiettivo progettuale da definire con il reclutamento di persone valide e attraverso la definizione di un programma da mettere al servizio delle esigenze dei cittadini. Parleremo, come prima cosa, di infrastrutture da completare, a cominciare dalla Ragusa-Catania oltre che dell’autostrada Sr-Gela. Senza dimenticare l’aeroporto di Comiso che potrebbe esprimere molto meglio le proprie potenzialità vista la vicinanza con Catania. Ma poi anche il ripascimento costiero visto che la fascia del litorale ibleo è soggetta a un’erosione continua. Inoltre, ci soffermeremo sul patrimonio di beni culturali di cui l’intera area gode e che ha usufruito di una promozione senza confini grazie all’effetto Montalbano. E’ un punto di partenza importante per definire nuove strategie di rilancio del territorio”. “Ci incontreremo – ancora l’on. Lombardo – in una città, quella di Ragusa, in cui è stato rieletto un sindaco che si dichiara fuori dai partiti ed è stato premiato con un risultato strepitoso, così come dissi qualche giorno dopo l’apertura delle urne. Quindi una città con una propensione a non essere inquadrata tra i due blocchi politici esistenti a livello nazionale. E, come partito regionalista, non possiamo non guardare con grande attenzione a queste dinamiche. Ecco perché l’assemblea programmatica di Ragusa assume, dal nostro punto di vista, un interesse non da poco”.

