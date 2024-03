Ragusa. Da sabato nuovi Accoliti e 38 Ministri Straordinari

Sabato 9 marzo alle 18.30, nella cattedrale di San Giovanni Battista, il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, conferirà il ministero di accolito al seminarista Alessio Leggio e ad altri otto laici: Salvatore Avveduto (parrocchia San Paolo Apostolo di Ragusa), Antonio Difalco (San Pietro di Ragusa), Uccio Ferlanti e Riccardo Spatola (Preziosissimo Sangue di Ragusa), Vincenzo La Cognata (Santuario del Carmine di Ragusa), Giovanni Roccuzzo (Maria SS. Assunta e San Giovanni Battista di Monterosso Almo), Domenico Saccà (Maria Regina di Ragusa) e Giorgio Sgarlata (San Giovanni Battista di Ragusa).

Nel corso della stessa cerimonia, il vescovo conferirà anche il mandato di ministro straordinario della Comunione eucaristica a 38 laici, provenienti da dodici diverse comunità parrocchiali.

Si tratta di un momento di comunione e di grande gioia per le comunità parrocchiali coinvolte, per il Seminario vescovile e per l’intera Chiesa di Ragusa.

