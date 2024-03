Bando rifiuti di Ispica. Fiadel: “Stato di agitazione”

Il bando di gara settennale per la raccolta dei rifiuti a Ispica sta causando non poche polemiche tra le forze politiche e preoccupazioni tra i lavoratori. La Fiadel ed i lavoratori hanno avviato lo stato di agitazione chiedendo l’intervento del Prefetto, della SRR, dell’Ufficio del Lavoro e anche dell’ANAC.

Il segretario generale del sindacato, Giorgio Iabichella, spiega perche’ questo bando deve essere necessariamente rettificato.

“Un bando di gara che prevede un costo del personale ridotto, per circa un milione di euro, vuol significare che, all’atto del passaggio di gestione, verranno penalizzati i 38 lavoratori che ad oggi mantengono pulita la città di ispica. Il bando settennale, approvato lunedi’ sera dalla Civica Assise ispicese, afferma Iabichella, è una spada di damocle sospesa sulla testa dei lavoratori. Tutt’altro che un “risultato importante” come e’ stato conclamato dal sindaco Leontini.Oggi il servizio viene reso da 39 lavoratori, domani dovrà esser mantenuto da 33 operatori e con uno stipendio piu’ basso!

Se venisse pubblicato, difatti, verrebbero assunti, a tempo indeterminato, solamente 33 degli attuali 34 dipendenti che hanno un contratto full time e che hanno già acquisito il diritto al passaggio diretto alla nuova azienda, per cui almeno un lavoratore verrebbe “lasciatoi a casa” insieme ad altri 4 che ad oggi sono a tempo determinato. Inoltre la pianta organica del personale, prevista nel nuovo bando, prevede una riduzione del livello a tutti i lavoratori. A titolo di esempio, vi saranno lavoratori che subiranno una riduzione del proprio stipendio mensile fino a 285 euro(da livello 3A a livello 2B), mentre gli altri subiranno una perdita mensile media da 90 a 193 euro!

Forse il Signor Sindaco ed i suoi collaboratori, ivi compresi i sindacalisti che lo hanno consigliato, non sanno che nel contratto appplicato (Fise Assoambiente) il parametro “B” è peggiorativo rispetto al parametro “A” che, attualmente, 16 dei 39 lavoratori hanno gia’ acquisito.

E poi c’e’ l’art.6 del CCNL Fise Assoambiente, che il Sindaco Leontini dice di aver inserito nel bando (cosa che comunque era obbligato a fare anche secondo quanto dettato dall’art.11 del codice degli appalti!) e che impone alla nuova azienda affidataria, di assumere tutti i lavoratori in forza 180 giorni prima dell’inizio del nuovo appalto, con gli stessi livelli e mansioni. Questo vuol dire semplicemente che l’azienda vincitrice, che parteciperà al bando pensando di assumere un costo per i dipendenti (notevolmente inferiore a quello reale per circa un milione di euro in sette anni), si ritroverà, a conti fatti a dover effettuare dei tagli sul costo del lavoro, e sapete chi ne subirà? ovviamente i lavoratori.

Il sindaco ed i consiglieri comunali di Ispica potevano scongiurare un problema che si presenterà se il bando verrà pubblicato cosi’ come e’ stato progettato, poiche’ non corrispondente al reale fabbisogno del servizio ispicese, visto che oggi viene svolto da 38 dipendenti, oltre agli stagionali che vengono assunti nel periodo estivo per coprire il fabbisogno della riviera ispicese.

Quindi riepilogando, nel nuovo bando, per come oggi e’ strutturato, avremo la perdita di posti di lavoro e la riduzione della retribuzione mensile per almeno 29 dipendenti. Chiediamo al Sindaco di spiegare ai lavoratori, ed alle loro famiglie, quale sia il “grande risultato” ottenuto?”

