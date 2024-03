Anche Siracusa entra nell’Autorità Portuale Sicilia Orientale

Il Senato della Repubblica ha approvato un emendamento che inserisce il porto di Siracusa all’interno dell’Autorità del Sistema Portuale della Sicilia Orientale.

Il decreto a breve dovrebbe essere approvato anche dalla Camera per essere pienamente operativo.

Dopo Pozzallo, anche Siracusa entra a far parte di un’Autorità Portuale Statale che diventa così sempre più competitiva.

“Per quanto concerne la Governance – lamenta il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna – tutto rimane immutato e questo non va bene. La legge consente la presenza nel Comitato di Gestione Portuale del rappresentante della città metropolitana (Catania), del rappresentante della del Comune in cui aveva sede la precedentemente l’Autorità Portuale (Augusta) e poi anche la presenza del rappresentante della città capoluogo di provincia sede di una struttura portuale (Siracusa). Nella legge non è prevista e questa poteva essere l’occasione di presentare un ulteriore

emendamento, la presenza del rappresentante della città che non è capoluogo di provincia (Pozzallo)”.

In questo modo nell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale è prevista la presenza di un rappresentante della provincia di Catania, di due rappresentanti della provincia di Siracusa

e nessun rappresentante della provincia di Ragusa.

“Nessuno ha saputo tutelare nel Senato gli interessi della provincia di Ragusa e tutto questo è inaccettabile – aggiunge Ammatuna -. Occorre porre rimedio a tale anomalia, c’è ancora la possibilità di un intervento legislativo alla Camera, perché non solo Pozzallo, ma tutta la provincia di Ragusa hanno il pieno diritto di essere rappresentate nel Comitato di Gestione dell’Autorità Portuale.

Salva