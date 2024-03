Pedone investito a Ragusa. E’ codice rosso

Un pedone è stato investito oggi pomeriggio lungo viale delle Americhe da un’autovettura. L’uomo è rimasto a terra per qualche minuto prima dell’arrivo dei soccorsi. A quanto pare, ha riportato contusioni varie, una più consistente alla testa, che hanno reso necessario il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II”. E’ in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi, le forze dell’ordine. Disagi per la circolazione veicolare. Il traffico è rimasto bloccato per poco meno di due ore.

