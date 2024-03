“Ve la diamo gratis”. Ragusa, polemica su cartello pubblicitario

Scoppia la polemica a Ragusa su un cartellone pubblicitario che promuove la frase “Ve la diamo gratis”. Un messaggio visibile in varie zone del territorio comunale e che ha suscitato indignazione. In particolare è il collettivo “l’8nonsoloamarzo” che si definisce la campagna pubblicitaria di natura sessista perchè “porta un messaggio altamente inappropriato e inoffensivo, che va contro i principi di parità di genere e rispetto per la dignità umana”. “La concessione di spazi pubblicitari – spiega ancora il collettivo – dovrebbe essere gestita con attenzione”. Da qui la richiesta inoltrata direttamente al Comune di Ragusa di “rivedere la politica di concessione degli spazi pubblicitari e di assicurarsi che tali messaggi non abbiano spazio nei luoghi pubblici della nostra comunità”.

Gli spazi pubblicitari sono quelli del comune di Ragusa e quelli a disposizione dell’Ast nelle “paline” (così vengono definite) che alle fermate dei bus urbani accolgono gli orari di percorrenza dei mezzi pubblici. Nessuna altra indicazione, né un committente né uno stampatore.

Alla vigilia della “Giornata internazionale della donna”, in cui anche nella provincia di Ragusa sono in programma iniziative di ogni tipo a sostegno dei diritti delle donne, lo slogan solleva indignazione e sconcerto.

Esattamente quattro anni fa un altro caso del genere che suscitò una vasta eco a livello nazionale. In quel caso il messaggio, riferito a una generazione di scooter elettrici, era: “Vienimi dietro, sono elettrica”.

