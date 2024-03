Vittoria. 8 marzo, Donne a Sud all’insegna della solidarietà

Il direttivo e le socie Donne a Sud, con le operatrici del centro antiviolenza, celebreranno la Giornata Internazionale della donna in compagnia e al fianco delle utenti del centro ascolto, alle quali saranno distribuiti i voucher gentilmente donati dall’Anteas (Associazione Nazionale Tutte le Età attive per la Solidarietà) della Cisl di Ragusa. I buoni potranno essere spesi in due farmacie partners in prodotti per la cura della persona.

L’incontro, dal titolo “Donne insieme per le donne”, si terrà venerdì 8 marzo alle ore 17.00 nella sede di via Pasolini, a Vittoria, e sarà un momento di riflessione e condivisione sulle tematiche e le problematiche di genere, il dramma delle violenze e dei maltrattamenti, la lunga strada che resta da fare per una reale parità di diritti, soprattutto in alcuni settori, quello lavorativo in primis. Si parlerà anche dei nuovi obiettivi dell’associazione e degli impegni nella sfera sociale.

Nel corso dell’evento, inoltre, sarà presentato il calendario che la sig.ra Agata Mazzone, vedova del compianto artista Giovanni Biscari, ha fatto realizzare proprio in memoria del marito. Il ricavato delle vendite, con offerta libera, sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Donne a Sud.

Al termine dell’incontro, l’associazione offrirà un rinfresco alle ospiti e a tutti gli intervenuti.

Salva