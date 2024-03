Il secondo ascensore del Condominio di lotto 46 a che punto è?

Fino ad ora i lavori di ripristino del secondo ascensore del condominio del lotto 46 di Treppiedi Nord di Modica non sono iniziati. Qualcuno nei giorni scorsi ha comunicato, a mezzo stampa, che era stato già operato da parte dell’Iacp l’affidamento dei lavori ad una ditta di manutenzione e che a giorni la seconda macchina condominiale sarebbe stata riportata al pieno funzionamento, dopo due anni di inattività (indotta).

Sono trascorsi già 10 giorni – scrive Salvatore Terranova della CGIL – e niente ancora si profila all’orizzonte.

Ci sembra opportuno evidenziare questo fatto per dimostrare che noi abbiano affrontato la questione limitandoci a porre in risalto i fatti reali e riscontrabili, senza ricorrere a mezzucci, a mezze verità. Senza far chiacchiere e senza la protervia manifestata da alcuno.

Questo fatto e l’incapacità o meglio il ritardo a risolverlo è la cartina di tornasole che fa comprendere a che punto siamo arrivati, oggi, nella gestione pubblica delle criticità, anche quando il problema riguarda la sistemazione di un ascensore di un edificio di edilizia popolare.

Verrebbe naturale – continua Terranova – avvolgere questo fatto col rassegnante silenzio, per dimostrare che non vi è più speranza alcuna a pensare sia possibile risolvere i problemi con l’impegno in prima persona dei cittadini, ma sarebbe un grave errore. Al contrario, va incentivata l’impegno attivo dei cittadini, l’unico strumento che può veramente dare una grossa mano per dare migliori servizi a noi stessi. E questo ciò che stiamo cercando di attuare.

Salva