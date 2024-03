Calcio, serie D. A Reggio Calabria sconfitta per il Ragusa

A inizio ripresa, la squadra di Ignoffo ha provato a giocare con maggiore veemenza ma senza riuscire a recuperare il terreno perduto. Anzi, la squadra reggina ha raddoppiato su azione d’angolo. ll Ragusa, in questa fase, ha cercato di ridurre le distanze, ha creato qualche azione potenzialmente pericolosa, ma senza mai riuscire a trovare la via del goal. I padroni di casa hanno realizzato il terzo goal a tempo praticamente scaduto. Adesso, la gara in casa di domenica con l’Acireale.