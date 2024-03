Calcio, Promozione. Frigintini castigato a Vizzini

VIZZINI CALCIO 2

FRIGINTINI 1

Vizzini: Mangione, Greco, Pancari, Gallo (72’ Ronsisvalle), Rimmaudo (85’ Cutugno), Mascali, Dorata (56’ Dadone), Strano, Lo Presti, Valerio, Aiello. All. Ronny Valerio

Frigintini: Caruso, Pricone, Assenza (81’ Rosa), Buscema, Ravalli, Blandino, Sangiorgio (78’ Barresi), Fusca (72’ D. Calabrese), Drago, Noukri, Giurdanella. In panchina: Ruffino, Lania, Avola, F. Calabrese, Yusipenko, All. Samuele Buoncompagni

Arbitro: Demis Lauria (Palermo), Assistenti: Pablo Vasques (Siracusa), Gaetano Cittadino (Acireale).

Reti: secondo tempo 21’ e 49’ Lo Presti, 35’ Giurdanella,

I rossoblù del Frigintin Calcio Città di Modica «castigati» in pieno recupero al termine della gara esterna di Vizzini. Falliscono il doppio vantaggio in tre occasioni con Giurdanella e Drago nel primo tempo e ancora con lo stesso Simone Drago all’inizio della ripresa. Poi come spesso accade al 21’ della seconda parte della gara il gol subito e lo svantaggio che non ci stava completamente. Pur in formazione rimaneggiata per l’assenza di Pianese e Wally (due «pilastri» della difesa) l’undici di Samuele Buoncompagni non si arrendeva e così al 35’ Gabriele Giurdanella (foto) riusciva, finalmente, a mettere il pallone in rete per il meritato gol del pareggio. Poi nei minuti finali di recupero, il gol beffa che permetteva ai padroni di casa di ritornare nuovamente in vantaggio e non lasciava scampo al Frigintini Città di Modica che usciva dal campo con una nuova sconfitta, che porta a quattro quelle consecutive subite. Un girone di ritorno da dimenticare con i rossoblù che hanno «bruciato» quanto di buono avevano fatto in quello di andata, rimasti in testa alla classifica fino alla nona giornata. Poi il calo, un certo stato di sfiducia e l’allontanamento dalla possibilità di disputare i play off per la promozione per un «fallimento» che ricade in primis sui calciatori.

Salva