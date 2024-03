Calcio. Modica-Gela finisce pari: 2 – 2

Modica Calcio: Basso, Marco Trovato, Ballatore (83′ Biondi), Incatasciato, Vindigni (46′ Strano), Diop, Azzara (46′ Famà), Palmisano (72′ Prezzabile), Cacciola, Palermo, Savasta. A Disp: Nicolò Trovato, Guerci, Alfieri, Cicero, Ababei. All. Settinieri

Gela: Di Martino, Bellomo (46′ Azzolina), Trentacoste, Longo, Tuvè, Martinez, Rechichi, Treppiedi, Signate (72′ Caci), Alves (72′ D’Agosto), Lo Giudice. A Disp: Galesi, Calderone, Ferrigno, Messina, Catania, Strabone. All. Mirko Fausciana.

Arbitro: Davide Di Giuseppe di Frosinone

Assistenti: Marco Mirabella di Acireale e Gaetano Florio di Agrigento.

Note: 28′ pt espulso l’allenatore Settineri per proteste

Spartizione della posta in palio tra Modica e Città di Gela con un 2 – 2 che, nei fatti, favorisce il Paternò visto che la forbice tra la terza in classifica, il Modica appunto, e il Paternò, secondo, si allarga nuovamente oltre i dieci punti che, nell’eventualità, non consentirebbe di disputare i play off.

Modica subito in vantaggio: corre il 5′ quando, su traversone dalla sinistra, si fa trovare in area Trovato che insacca. Il Gela non risente dello svantaggio e trova il pari 4′ dopo con un filtrante di Longo che “imbocca”, tra Vindigni e Diop, Laye Signate che infila Basso. Il Modica colpisce il primo montante della partita al 19′ su tiro di Cacciola ma 4′ dopo c’è il sorpasso gelese con un’azione fotocopia del gol del pari: realizza Bellomo. Al 26′ un tiro dal vertice sinistro dell’area di rigore di Savasta fa sognare i tifosi locali, ma il pallone finisce un metro a lato. L’arbitro, nel frattempo, espelle per proteste l’allenatore del Modica, Settinieri.

Nel secondo tempo, al 4′, c’è il pareggio modicano con un’inzuccata di Famà, subentrato ad Azzara, che sfrutta un traversone dalla destra di Incatasciato.

Il Modica colpisce, poi, una traversa e un palo, al 42′ e al 47′ ma rischia di capitolare al 51′ su contropiede di Caci che, per fortuna, non concretizza.

Salva