Museo archeologico ibleo di Ragusa alla memoria di Biagio Pace

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, ha intitolato due importanti musei isolani – il Museo archeologico ibleo di Ragusa e il Museo regionale interdisciplinare di Messina – a due grandi studiosi siciliani, l’archeologo comisano Biagio Pace e la storica dell’arte, originaria di Mezzojuso, Maria Accascina. La scelta è un gesto di gratitudine dei siciliani verso due illustri accademici che hanno lasciato un segno indelebile nel campo dell’archeologia e della storia dell’arte.

“Ringrazio l’assessore e la Giunta regionale – dichiara il Capogruppo di FdI all’ARS, on. Giorgio Assenza – per aver portato a termine l’iter procedurale avviato all’inizio di questa Legislatura. Il Museo archeologico ibleo di Ragusa sarà intitolato al grande archeologo Biagio Pace, di cui è noto il notevolissimo contributo dato allo sviluppo dell’archeologia non solo in Italia e in Sicilia in particolare, ma anche in tutto il bacino del Mediterraneo

