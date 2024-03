Ritorna con due live siciliani il cantautore toscano Appino

Il cantautore toscano Andrea Appino, in arte Appino, penna, voce e chitarra dei The Zen Circus, ritorna in Sicilia con due live a fine marzo, precisamente il 29 marzo I Candelai a Palermo e il 30 marzo Land a Catania; concerti organizzati da Puntoeacapo e Sheke it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

La carriera con i The Zen Circus lo ha portato a collaborare con alcuni nomi importanti, come Jerry Harrison dei Talking Heads. Nel 2012, durante una delle pause periodiche della band, Appino comunica la pubblicazione del suo primo album solista.

Dopo l’uscita del nuovo disco dal titolo Humanize, l’artista toscano porterà sul palco nuovi brani, esplorandone il complesso universo, con incursioni nei due album precedenti, “Grande raccordo animale”, del 2015 e “Il Testamento” del 2013, vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima.

Humanize Club Tour 2024 toccherà l’Italia da nord a sud, passando dunque anche per le isole: un tour fitto e capillare che si propone di arrivare in tutto il Paese, per raccogliere più umanità possibile, proprio nello spirito dell’ambizioso progetto di Humanize, che rappresenta non solo l’opera più ambiziosa e curata del musicista, ma un progetto artistico a 360 gradi, che si propone di scandagliare il concetto di essere umani; musicalmente e testualmente il lavoro più lungo ed impegnativo per Appino.

Humanize arriva a otto anni di distanza dall’ultimo disco del musicista toscano, ovvero Grande raccordo animale e a dieci da Il Testamento. Ecco una breve dichiarazione di Appino:

“Otto anni di lavoro condensati in 72 minuti di musica, 23 tracce, 14 canzoni, 9 comizi di umanità. Un viaggio attraverso ciò che più ho amato, più ho odiato (e meno capito) al mondo: noi”.

Salva