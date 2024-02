Vittoria, i consiglieri FDI incontrano il commissario ASP

I consiglieri comunali del gruppo di FDI Vittoria Alfredo Vinciguerra, Monia Cannata. Pippo Scuderi, Valeria Zorzi con i colleghi Nello Dieli e Ketty Gravina hanno incontrato il commissario straordinario dell’Asp di Ragusa, il dottor Giuseppe Drago. Si è trattato di un confronto interlocutorio sulla situazione dei servizi sanitari a Vittoria e a Scoglitti e sono emerse alcune novità in essere.

“Ringraziamo il dottor Drago per la disponibilità e il confronto nonché per l’attenzione verso le criticità presenti a Vittoria e a Scoglitti – dicono i consiglieri -. Come noto l’emergenza urgenza ha vissuto problematiche dovute alla esiguità di personale e abbiamo evidenziato ciò al commissario Asp. A partire dal mese di marzo sarà rafforzato l’organico del pronto soccorso di Vittoria con l’arrivo di altre tre unità di personale e la prossima dotazione di una Tac e, al contempo, a Scoglitti verrà prorogato, sino a fine aprile, l’essenziale servizio del PPI con la dotazione dell’ambulanza con l’infermiere a bordo. Sempre su Scoglitti si è affrontato il tema dei medici di base con una interlocuzione in corso per garantire presenza e servizi”.

“Abbiamo altresì evidenziato le problematiche relative alle tempistiche delle Tac e il reparto di radiologia vedrà altre due medici in più che consentiranno di alleggerire i tempi delle liste d’attesa con un sensibile aumento delle Tac a settimana. Infine il dottor Drago ci ha comunicato sull’arrivo di un ginecologo che sarà destinato al consultorio familiare, un altro strumento importante da potenziare. Questi risultati consentiranno di cambiare passo alla sanità del territorio, ben consapevoli che il lavoro da fare è ancora immane ma l’interlocuzione con il commissario è stata fruttuosa e abbiamo interloquito con un professionista che ben conosce le esigenze del comprensorio ipparino”, concludono i consiglieri.

