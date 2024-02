Una 35enne di Vittoria è stata arrestata dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nella sua auto 102 grammi di cocaina e, in una successiva perquisizione domiciliare, le hanno sequestrato 100 grammi di hashish e un bilancino di precisione. La donna, assistita dall’avvocato Matteo Anzalone, è comparsa davanti al gip Gaetano Dimartino, che ha convalidato l’arresto e disposto per l’indagata l’obbligo di firma.

