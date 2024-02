Il Santa Croce Calcio vuole fare “All in” contro la Messana

Ultima chiamata per il Santa Croce calcio che nell’anticipo della nona giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, andrà a far visita alla Messana. Se la squadra di mister Carmelo Di Salvo vuole ancora mantenere le ultime chance di entrare nei play out, dovrà per forza fare risultato pieno in quel di Messina.

Le due compagini in questo momento del campionato sono distanziate di quattro lunghezze, con i Peloritani appaiati in classifica a quota 17 con la Leonfortese che avrebbe diritto a disputare i play out contro la Leonzio.

D’altro canto anche la Messana ci tiene particolarmente alla gara di sabato, per cui i presupposti di una bella contesa sportiva ci sono tutti. Mister Di Salvo in settimana ha lavorato intensamente con i suoi uomini che gasati dalla buona prestazione nel derby contro il Modica, cercheranno di conquistare il bottino pieno che manca da quasi quattro mesi.

Di Salvo dovrà rinunciare all’attaccante Caminero che è stato squalificato per quattro giornate dal giudice sportivo per l’espulsione di domenica scorsa, mentre il resto della truppa è disponibile compreso il difensore Carta che ha recuperato dall’infortunio.

La gara si giocherà sabato pomeriggio al ” Despar Stadium” di Messina e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere la contesa sarà il signor Rosario Pavano della sezione arbitrale di Enna che sarà assistito dai signori Pennisi di Acireale e Sicali di Catania

