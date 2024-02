Basket. Venerdi la Passalacqua Ragusa in casa contro Roma

Anticipa a domani 1 marzo alle 21,15 la Passalacqua Ragusa di basket che, in diretta Raisport, sarà impegnata con la Oxygen Roma dopo il buon successo di sabato scorso in quel di Sassari. Una vetrina quanto mai importante per la realtà sportiva biancoverde, ma anche per l’intera città quella della diretta nazionale, che avrà bisogno di una cornice di pubblico delle più adeguate. Ecco perché la società chiama a raccolta tifosi ed appassionati, che non si lascino sfuggire l’occasione di essere presenti all’evento. Dal punto di vista sportivo, intanto, la squadra ha confermato i progressi fatti nelle ultime settimane, e domani sarà attesa da un ulteriore banco di prova. “Siamo reduci da due belle vittorie in campionato, ed è chiaro che in questo turno dovremo cercare di capitalizzare questo impegno casalingo – conferma coach Lino Lardo – Roma è formata da giocatrici temibili, quindi ci sarà da affrontarle con la massima concentrazione. Rispetto all’andata, quando vincemmo allo scadere, pensiamo di essere migliorati come gruppo e questi passi avanti dobbiamo dimostrare di averli fatti. Il fatto di potere avere il calore del nostro pubblico dovrà essere un ulteriore fattore perché ogni passo in classifica da ora in poi sarà determinante”.

Salva