Vittoria. Ai domiciliari ma passeggiava per le vie, arrestato

La Polizia Vittoria in esecuzione di ordinanza di carcerazione emessa dal Gip presso il Tribunale di Ragusa ha tratto in arresto un uomo già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, già sottoposto ai domiciliari.

Tale ordinanza di aggravamento è scaturita dalle numerose violazioni delle prescrizioni relative alla misura degli arresti domiciliari alla quale come detto era già sottoposto l’uomo.

In particolare l’uomo, incurante della misura cautelare a cui era sottoposto, si era allontanato dalla propria abitazione risultando assente durante i numerosi controlli espletati dagli Agenti del Commissariato.

L’uomo infatti era già stato destinatario di una misura cautelare alcuni giorni prima in quanto resosi responsabile di diversi furti in abitazione e in ragione di ciò era stato posto agli arresti domiciliari.

Ma alla fine è scattato l’ordine di carcerazione e il pregiudicato è stato condotto presso gli uffici del locale Commissariato di P.S, per le formalità di rito e successivamente arrestato ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Ragusa.

