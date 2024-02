Controllo comunale Scicli. Giornata di studi per le forze di Polizia

Proficua giornata di studi ieri a Scicli per gli operatori delle Forze di Polizia impegnati in attività di controllo della strada nel territorio comunale.

Grazie al partenariato tra la Prefettura UTG di Ragusa e il Comune di Scicli, una nutrita rappresentanza del locale Corpo di Polizia Municipale e dei Carabinieri del locale Comando Tenenza di Scicli e del Comando Stazione di Donnalucata, ha approfondito le importanti modifiche apportate dal decreto legislativo 184/2023 (cosiddetto Decreto RC Auto) al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada, nonché le procedure amministrative relative a sequestri e fermi di veicoli e le nuove norme sulla circolazione dei monopattini.

L’evento formativo, introdotto dai saluti del Sindaco di Scicli e del Presidente del Consiglio Comunale, ha registrato gli interventi della dott.ssa Stefania Impoco, funzionario della Prefettura di Ragusa, e del dott. Pasquale Dilluvio, consulente esterno, in veste entrambi di relatori.

L’iniziativa pilota ha suscitato grande interesse nei partecipanti, i quali hanno auspicato ulteriori appuntamenti per l’approfondimento delle numerose tematiche relative alla circolazione stradale e alle afferenti procedure amministrative.

In tale direzione, la Prefettura di Ragusa avvierà, nel corso della prossima primavera, ulteriori azioni sinergiche con i comuni capofila dei comprensori della provincia, Ragusa, Vittoria e Modica, e il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia locali impegnate, nei rispettivi territori, per garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale, soprattutto con riferimento alle recenti modifiche normative.

