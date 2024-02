Vittoria, FDI: “Maggioranza boccia acquisto droni contro le fumarole”

Nel corso della votazione del bilancio dell’ente il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva presentato un emendamento destinato ad utilizzare delle somme per l’acquisto dei droni. Questi ultimi sarebbero serviti per monitorare il territorio e per reprimere le fumarole e individuarne i responsabili. Ma i consiglieri di maggioranza hanno bocciato l’emendamento.

“La lotta dell’amministrazione Aiello alle fumarole rimane sulla carta: è solo un intento da campagna elettorale – dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi -. Infatti prima il sindaco ha sbandierato come possibile elemento di soluzione quello dell’acquisto dei droni per monitorare il territorio ma poi la sua maggioranza ha bocciato il nostro emendamento, destinato proprio ai droni e al loro utilizzo”.

“Ancora una volta siamo dinanzi a un sindaco che è foriero di annunci sui social e in campagna elettorale ma che, di concreto sui temi veramente importanti, non realizza nulla. Non c’è quindi un reale interesse nel contrastare le fumarole e uno strumento di contrasto, come quello dei droni, viene prima annunciato ma poi dinanzi alla nostra proposta viene disatteso. A perdere non è il nostro gruppo consiliare ma tutta la comunità. Vittoria poteva dare un segnale forte e importante ma ha perso un’occasione”.

Salva