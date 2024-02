Giarratana. Celebrati i 40 anni della sezione comunale Avis

Quarant’anni di passione, amore e servizio al valore della solidarietà. Così il presidente dell’Avis comunale di Giarratana, Giuseppe Castellino, ha esordito, ieri pomeriggio, nella sua relazione dando il via a un momento celebrativo significativo, quello dei 40 anni di attività. “In pochi, il 15 febbraio 1984 – ha detto Castellino nel suo intervento – avrebbero scommesso che in una piccola cittadina come la nostra l’Avis avrebbe raggiunto importanti traguardi: migliaia di pazienti aiutati, elevate percentuali di donazioni-donatori ma soprattutto siamo diventati un punto di riferimento per le famiglie della nostra comunità”. L’assemblea si è tenuta nei locali sezionali. A quella del presidente ha fatto seguito la relazione del direttore sanitario, Giuseppe Cappello, che ha soprattutto evidenziato i numeri, sottolineando come sia stata superata la fase critica della pandemia. In particolare, risultano 617 i donatori attivi, in una comunità di poco più di 2800 anime, con 553 che hanno donato il sangue. In particolare, le donazioni sono state complessivamente 971. I diciottenni sono stati 8. L’indice di donazione risulta così 1,57 nel 2023 (nel 2022 era di 1,53). Nello specifico, 343 donazioni ogni 1000 residenti, sempre durante l’anno scorso, che rendono Giarratana di gran lunga la più performante in provincia di Ragusa, posizionandosi ben oltre le medie nazionali e regionali. Sono poi stati approvati, dall’assemblea, i bilanci preventivo e consuntivo. A illustrarli il tesoriere Angelica Mirabella. Al tavolo dei relatori anche il segretario Leonardo Fatuzzo. E’ stata, altresì, rinnovata la commissione verifica poteri che, per il prossimo quadriennio, sarà costituita da: Giovanna Castellino, Riccardo Castellino e Giuseppe Lissandrello. Nominati, altresì, i delegati per l’assemblea provinciale. Oltre al presidente Giuseppe Castellino, anche Riccardo Castellino (capo delegazione), Angelica Mirabella, Andrea Rizzotto e Fabiana Azzaro. I delegati per l’assemblea regionale sono il presidente Giuseppe Castellino e Giuseppe Lissandrello.

