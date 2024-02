“Csen e non solo”. Grande successo per la kermesse di Ragusa

Un grande successo, al Centro commerciale ibleo di Ragusa, per la manifestazione Csen danza e non solo, che ha visto la partecipazione di dodici Asd che hanno avuto la possibilità di mettere in vetrina i propri allievi nel campo della danza sportiva oltre che, per quanto riguarda la Mondo di Luci di Ragusa diretta da Maria Distefano, nel settore del canto. Queste le Asd che hanno partecipato: Swing dance di Ragusa diretta dai maestri Raffaele e Marinella Furnaro, Spazio Libero di Giarratana diretta dalla maestra Eliana Curiali, University Dance di Chiaramonte Gulfi con il maestro Vittorio Terranova, Born to be crew 2.0 con i maestri Carmelo Iacono e Alessandro Cutraro, Step up Vittoria con i maestri Lea Micciché e Alessandro Alfè, Fire Dance Vittoria con la maestra Valentina Autellitano, Ritmo Dance Vittoria con i maestri Nuccia Quattrocchi e Peppe Licata, Magic moment Vittoria con la maestra Soviana Gurrieri, My dance school Vittoria con la maestra Isabella Intanno, Dance with me Ragusa con i maestri Gianni e Desy Occhipinti, Blue stars Ragusa con i maestri Vito Scollo e Gianna Tasso, oltre, come detto, all’associazione Mondo di luci per quanto riguarda il canto. E’ intervenuto anche l’assessore comunale allo Sport, Simone Digrandi, che si è detto soddisfatto per il fatto che iniziative interessanti del genere riescano a riscontrare una grande attenzione da parte della collettività. A inizio serata il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha consegnato una targa di ringraziamento, per metterne in evidenza l’ospitalità, al direttore del centro commerciale Stefano Vella. “Siamo soddisfatti del risultato che assieme abbiamo raggiunto – ha spiegato Vella – e devo dire che ci sono le condizioni affinché la stessa iniziativa possa essere ripetuta. Complimenti a chi si è speso dal punto di vista organizzativo”. Complimenti inoltrati, in particolare, al consigliere regionale Csen, Raffaele Furnaro, al consigliere provinciale Csen, Gianni Dicaro, e alla responsabile provinciale danza sportiva, Eliana Curiali, i quali, sotto la supervisione del presidente Cassisi, si sono adoperati per mettere in piedi una manifestazione che ha cercato, senza mezzi termini, di puntare all’intrattenimento “Una manifestazione – sottolineano i tre all’unisono, entusiasti per il risultato raggiunto – che ha fatto registrare una consistente partecipazione di pubblico, con la formula del coinvolgimento diretto visto che le esibizioni si sono tenute, in pratica, sullo stesso piano degli spettatori, non essendoci palco, che hanno animato il centro commerciale”. “Un format pienamente riuscito – conclude Cassisi – che, alla luce di quanto dichiarato dal direttore Vella, cercheremo di ripetere in qualche altra occasione, magari durante il periodo primaverile. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e quanti si sono spesi sul fronte organizzativo. E’ stata davvero una bella serata”.

