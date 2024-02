Rappresentanze iblee nel Coordinamento regionale Sud chiama Nord

Il coordinatore provinciale di Sud chiama Nord, il consigliere comunale di Ispica Paolo Monaca, e Saverio Buscemi, consigliere comunale a Ragusa, sono stati indicati a fare parte della segreteria regionale del movimento composta da 18 componenti. La decisione è stata comunicata dopo l’elezione dell’on. Danilo Lo Giudice a coordinatore regionale. A indicare i due componenti iblei è stato lo stesso coordinatore provinciale Paolo Monaca in rappresentanza, appunto, della provincia iblea. La segreteria provinciale nella sua interezza, formata da nove componenti, è stata chiamata a fare parte del coordinamento regionale che è composto da più membri. Unitamente alle varie segreterie provinciali, anche la deputazione siciliana oltre ad altri quindici membri indicati dai 15 circoli con più adesioni nell’isola. Tra questi, anche il circolo di Ispica che ha avuto dunque l’opportunità di indicare due nominativi, quello di Salvatore Vindigni e Vincenzo Giannì. “Accogliamo con la massima soddisfazione – sottolinea Paolo Monaca – l’elezione dell’amico Danilo Lo Giudice alla guida di Sud chiama Nord a livello regionale e gli auguriamo buon lavoro. Ringraziamo, poi, tutti i sostenitori che hanno aiutato tutto il movimento Sud chiama Nord della provincia di Ragusa a essere ampiamente rappresentato in seno al coordinamento regionale. L’auspicio, sia in segreteria che in seno al coordinamento regionale, è quello di portare avanti le istanze del territorio, intercettandone le esigenze e facendo sì che le stesse trovino riscontro sui tavoli regionali. Un’ultima annotazione consentitemi di farla per il nostro leader, Cateno De Luca, a cui esprimiamo grande vicinanza per la scomparsa dell’amato papà”. La fase congressuale si concluderà con la partecipazione di una delegazione durante il prossimo fine settimana, all’appuntamento nazionale che si terrà l’1 e il 2 marzo a Taormina e in cui si procederà all’elezione del consiglio nazionale.

