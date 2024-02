Karate. Coppa Sicilia al Palarizza di Modica, grande successo

Il Palarizza di Modica ha ospitato la 17esima edizione della Coppa Sicilia, gara regionale di karate, organizzata dalla palestra B-Dharma di Ispica diretta dal maestro Domenico Ruta. L’iniziativa si è tenuta sotto l’egida del comitato provinciale Csen di Ragusa rappresentato dal presidente Sergio Cassisi che ha avuto modo di apprezzare la bontà delle attività svolte dal maestro Ruta. Alla competizione, infatti, hanno partecipato 220 allievi provenienti da ben 19 palestre siciliane. L’intera manifestazione, che ha catturato subito l’attenzione del foltissimo pubblico presente al palazzetto, si è svolta in un clima sereno e ricco di entusiasmo: gli atleti hanno mostrato un altissimo livello tecnico dando dimostrazione della loro bravura nelle varie performance proposte, incarnando al contempo principi di grande sportività.

Grandi e piccoli hanno cercato di dare il meglio di loro: qualcuno ha centrato in pieno l’obiettivo vincendo sia nei Kata che nei Kumitè, altri hanno magari vinto in una sola disciplina, altri ancora ci riproveranno l’anno prossimo allenandosi con maggiore impegno e mettendoci più cuore e determinazione. “Una bella soddisfazione per il maestro e per il suo staff – sottolinea il presidente Cassisi – avere animato una kermesse così ricca di stimoli e spunti. E’ la strada migliore per fare in modo che questa disciplina possa crescere con l’obiettivo di garantire il ritaglio dello spazio adeguato al mondo delle arti marziali che costituiscono sempre un’occasione per formare al meglio oltre che il fisico anche la personalità dell’atleta”.

