Una pista ciclabile lungo la riviera Kamarina a Scoglitti

Cinquecentomila euro di risorse economiche per il Comune di Vittoria a valere sul Pnrr per la realizzazione della pista ciclabile a Scoglitti lungo la riviera Kamarina, le cui opere sono in fase di aggiudicazione. Si tratta della misura M5 C2 I.2.1 “Rigenerazione urbana”. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, che parla di un altro importante obiettivo raggiunto dall’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Aiello. “Da sempre – sottolinea l’assessore Nicastro – la nostra giunta punta a incentivare una sorta di mobilità compatibile con l’ambiente e soprattutto con il turismo. Ecco perché la promozione dell’uso della bici attraverso un percorso ad hoc che collegherà la via Amalfi, angolo via Capri, sino ad arrivare alla foce del fiume Ippari, attraverso tutta la zona del lungomare. Lavorare per il risparmio energetico, per favorire le politiche ambientali è stata subito una delle nostre preoccupazioni per cui si è cercato di intercettare, attraverso un’adeguata programmazione, fondi specifici. Questo progetto non solo salvaguarda l’impatto ambientale ma si rende utile anche per tutelare la sicurezza dei ciclisti. Non è un caso che sia stata scelta questa zona proprio per garantirne una sorta di riqualificazione. Volevamo dare un cambiamento anche a livello di immagine e diciamo che pensiamo di esserci riusciti perché si tratta di un progetto che dà una risposta non solo a tutti i residenti della zona, che ci avevano sollecitato in tal senso, ma garantisce un contributo di valenza ambientale e naturalistica: incrementiamo la ciclabilità da un lato e facciamo riscoprire una nuova zona del territorio di Scoglitti, che spesso viene dimenticata, dall’altro. In più ricordo che ci troviamo proprio in prossimità della zona archeologica di Kamarina”.

L’assessore Nicastro, poi, aggiunge che il progetto non mira soltanto a costruire la semplice pista ciclabile ma comprende pure la rivalutazione di tutta la zona urbana, anche tramite la realizzazione di una ciclostazione denominata bike parking rivolta al parcheggio delle bici così da potere godere del bellissimo panorama tutto attorno. E, ancora, gli arredi urbani con le aree ludiche dei giochini per bambini oltre alle piazzole di sosta. Poi sarà costruita una classica terrazza per ammirare il panorama, una vera e propria skyview di affaccio sul mare da allestire con travi curvi di legno lamellare. In più si lavorerà alla realizzazione di una fontana denominata Water walking che sarà posta al livello di un nuovo spazio urbano antistante alla ciclovia. Un lavoro in sinergia con la Cuc e con gli uffici che ringrazio, a cominciare dal nuovo dirigente, Rosario Cultrone, dal rup Giancarlo Eterno, per non parlare di Anna Leonardi dell’ufficio gare. Come amministrazione comunale continuiamo a lavorare al cento per cento su tutto il territorio e soprattutto siamo l’amministrazione comunale che garantisce un occhio di riguardo a Scoglitti e al turismo, per non parlare delle politiche ambientali. L’assessorato che ho diretto, nel corso di quest’anno, con il supporto del sindaco Aiello,si è mosso con grande determinazione riuscendo a concretizzare opere di notevole impatto per la città, come nel caso della pista ciclabile che abbiamo appena descritto”.

