Modica a Tourisma con il Cioccolato IGP

Il Consorzio di Tutela del cioccolato di Modica IGP al fianco del Comune di Modica impegnato a Tourisma per la promozione dei musei della città.

Per l’incarto speciale dedicato all’evento è stata scelta come immagine un panorama della città con in primo piano il Castello dei Conti , opera del fotografo Raffaele Di Rosa, sulla quale campeggia la scritta “Modica a Tourisma”.

Le barrette di cioccolato di Modica IGP saranno donate dal Sindaco di Modica Maria Monisteri a quanti parteciperanno all’evento “ARCHEOLOGIA, SCIENZA MEDICA E IL GUSTO DELLA TRADIZIONE” in programma giorno 24 alle ore 12:30 nella sala 4 del Palazzo dei Congressi, a Santa Maria Novella.

Seguirà una degustazione di cioccolato di Modica IGP in abbinamento con CHO, primo liquore con cioccolato di Modica IGP, che sarà curata dal Sommelier Giorgio Solarino di Solbarocco.

