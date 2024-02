Calcio. Domenica tempo di derby tra Santa Croce e Modica

Al Kennedy ritorna il derby ibleo contro il Modica, nella gara valevole per l’ottava giornata del campionato di Eccellenza. Impegno proibitivo per la truppa biancazzurra del Santa Croce calcio che da oltre tre mesi non riesce a smuovere la classifica, rimediando solo sconfitte. Nonostante tutto, la classifica non condanna ancora i biancazzurri che vedono la zona play out a sole quattro lunghezze, ma, il famigerato cambio di tendenza tarda ancora ad arrivare.

Dall’altra sponda i rossoblù della Contea, dopo l’ennesimo cambio di panchina sono alla ricerca di vittorie per colmare il gap dei dieci punti di distacco dal Paternò che in questo momento li relega fuori dai play off.

Insomma due destini diversi, ma con l’unico obiettivo principale di raccogliere punti per cercare di salvare una stagione.

Mister Carmelo Di Salvo per l’occasione recupererà il difensore Carta, mentre per gli altri effettivi non dovrebbero esserci particolari problemi.

La gara si giocherà domenica pomeriggio alle ore 15.00 allo stadio Kennedy. A dirigere la contesa sarà una terna arbitrale tutta palermitana capitanata dalla signora Ilaria Di Florio che sarà assistita dai signori Luca Iannazzo e Giusto Leone.

