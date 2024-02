Basket. La Passalacqua Ragusa alla volta di Sassari

Parte oggi alla volta di Sassari la Passalacqua Ragusa, che dopo la coppa Italia si rituffa in campionato, con l’obiettivo di risalire la china della classifica. La formazione ragusana è ancora alla ricerca della sua migliore forma e vuole dimostrare di meritare posizioni ben migliori di quelle attuali. In questo senso, la partita di domani sul parquet della Dinamo Sassari (palla a due ore 18,30), assume una particolare rilevanza. “Per entrambe – conferma l’assistant coach Massimo Romano – si tratta di una partita molto importante. Sassari viene da una serie di risultati negativi e vorrà assolutamente vincere per puntare ad entrare nei playoff e noi, dopo la Coppa Italia, dobbiamo riprendere il nostro cammino in campionato dopo la bella vittoria contro Campobasso. Vincere significherebbe tenere lontana la soglia playout e sperare ancora in un aggancio al 4º/5º posto, sperando di avere al più presto la squadra al completo. Sassari è una squadra molto temibile, soprattutto in casa, dove ha battuto anche la Virtus Bologna. Fa del contropiede e dell’uno contro uno le sue armi principali. Noi dovremo controllare il ritmo della partita e focalizzare l’attenzione sulle caratteristiche delle giocatrici avversarie”. Thomas e compagne, dopo la partita di domani, torneranno poi di scena in casa venerdì 1 marzo alle 21,15 contro Roma.

