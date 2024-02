Confimprese Ragusa. Parcheggio di via Peschiera è l’ennesima incompiuta

Un rimpallo normativo per un progetto rimasto ancora chiuso nel cassetto. Il parcheggio multipiano di via Peschiera a Ragusa Ibla (393 posti auto, 11 riservati ai portatori di handicap e 25 aree di sosta per la moto) attende ancora il via libera della Regione. Un parcheggio da realizzare in project financing per individuare il concessionario che realizzerà e gestirà l’opera.

“Siamo di fronte ad una vicenda che si trascina oramai da troppo tempo – dice il presidente provinciale di Confimprese iblea, Pippo Occhipinti-eppure il sindaco Cassì ci aveva assicurato, in un incontro pubblico, che eravamo in dirittura d’arrivo. Siamo molto preoccupati per l’ennesima stagione turistica con i problemi di sempre’.

Una zona a traffico limitato, con i varchi di accessi monitorati dalle telecamere, che non ha sortito gli effetti sperati.

“Siamo stanchi di promesse non mantenute -commenta Occhipinti-e di una viabilità sempre più difficoltosa che non trova rimedio. Vogliamo presentare le nostre preoccupazioni, suggerire soluzioni alternative e collaborare con il Comune per trovare un equilibrio, tra l’accessibilità nel.quartiere barocco,le esigenze del comparto commerciale e dei cittadini residenti. Convinti che sia possibile conciliare gli interessi delle diverse parti coinvolte e raggiungere una soluzione positiva. E’ chiaro che, ancor prima della Ztl, serviva un piano ad hoc, per risolvere l’annosa problematica dei parcheggi nel quartiere barocco’.

