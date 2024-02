Marina di Ragusa. Approvato odg per un punto di primo intervento

Una struttura sanitaria complessa per rispondere alle esigenze di una frazione, Marina di Ragusa, in continua crescita. Un punto di primo intervento (PPI) con la presenza di medici per le ‘piccole urgenze”

per le quali sarebbe inappropriato rivolgersi al pronto soccorso. L’ordine del giorno presentato in consiglio comunale dal consigliere di Territorio, Angelo Laporta, e’ stato approvato con 18 voti favorevoli. i medici in servizio alla guardia medica devono dare la loro disponibilità, previo accordo con l’azienda, per l’ampliamento del servizio all’interno del punto di primo intervento.

A differenza di un Pronto Soccorso, il PPI. non gestisce direttamente le emergenze con imminente o potenziale pericolo di vita, ma si pone quale punto intermedio del percorso dell’emergenza chiamato a garantire un’alternativa all’ospedale per la gestione delle urgenze di basso-medio livello (codici bianchi e parte dei codici verdi), la stabilizzazione dei parametri vitali, l’attivazione ed il trasporto protetto per gli utenti con maggiore criticità che vi si fossero rivolti impropriamente.

“Marina di Ragusa -dice il.consigliere comunale Laporta -da diversi anni a questa parte si è dimostrata una realtà in continua crescita e sembra più concreta la transizione da semplice località di villeggiatura in una solida realtà costante 365 giorni l’anno. La nostra sanità locale sta prendendo in considerazione tutto ciò? i punti di primo intervento (in una località distante dall’ospedale ben 25 km) garantiscono una prima risposta sanitaria all’emergenza urgenza sul territorio. ringrazio i consiglieri comunali per aver recepito le istanze che provengono da una frazione cosi importante cone Marina. Adesso occorre interloquire con l’azienda sanitaria e con i vertici dell’assessorato alla salute per capire il da farsi e trovare le risorse economiche per garantire un servizio sanitario fonda

