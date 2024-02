La rivincita di Montalbano. Riceviamo

Il grado di vivibilità di una comunità si misura da quanto sforzi vengono fatti in ambito culturale.

Questa frase, detta dall’attuale Sindaco di Santa Croce Camerina, Di Martino, durante l’ultima competizione elettorale (InsiciliaTV 11 di maggio 2022) sembra essere stata completamente

dimenticata. Come accade oggi in molte parti d’Italia, i politici commettono l’errore di dimenticare ciò che hanno promesso durante le elezioni non appena si impossessano del governo della città. Tutto quello che si può fare nell’ambito culturale verrà fatto, è un’altra frase che Di Martino ha detto in quell’intervista (che condivideva con Giansalvo Allù). Cattiva memoria o mancanza di idee? Cosa è successo con quella proposta di recuperare Piazza Mandarà e generare lì una passerella di talenti.

Questa è una bella iniziativa che può illudere la comunità. Perché non si realizza? Oppure generare un Centro Culturale Polivalente, svilupperebbe le potenzialità della Provincia attirando gente dai Comuni vicini attraverso un Laboratorio di Cinematografia (nella Terra di Montalbano) Laboratorio di Cinema che potrebbe generare Cortometraggi che farebbero conoscere la Provincia in altre parti d’Europa. L’esito Montalbano non è finito adesso. È finito da molto, molto tempo! Solo che nella provincia di Ragusa ancora non se ne sono accorti. Dormono il sogno gattopardiano di Lampedusa.

Lei, signor Sindaco, è a metà del suo mandato e ancora può fare una svolta di 180 gradi e guardare al futuro o può rimanere (come tante persone) guardando al passato. Guardando la Tassa di Soggiorno che anno dopo anno decresce. Usi tutta la forza della cittadinanza, che è tanta e ricca. Un puzzle non si fa con pezzi uguale.

Tutto quello che si può fare nell’ambito culturale verrà fatto, E non diteci che non ci sono risorse, perché se non ci sono, si cercano. Fate qualcosa! E se non funziona, fate qualcos’altro! diceva

Roosevelt.

Senza Cultura non ci sarà futuro, Camilleri lo sapeva.

Lucia Cascone- Manlio La Ciura

