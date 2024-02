La Misericordia di Modica ha formato 524 allievi sanitari

La Misericordia di Modica, grazie alla sua scuola di formazione – affiliata NRC (società scientifica) – ha formato in questi anni 524 allievi sanitari e non, giovani ed adulti, donne ed uomini, alka pratica, certificata per Legge, delle manovre del bls ed utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

Questa formazione ha permesso di abilitare tante persone che, in caso di arresto cardiaco, sappiano intervenire negli adulti, pediatrico e lattante ed al contempo ha permesso una formazione per la disostruzione da corpi estranei delle prime vie aeree in caso di soffocamento.

Ma l’ultimo evento formativo ha avuto un fascino particolare perché i ruoli professionali di alcuni sanitari partecipanti si sono intrecciati con giovani studenti prossimi alla carriera universitaria.

“Siamo sicuri – dice il governatore de La Misericordia di Modica, Angelo Gugliotta – che la nostra organizzazione con tale iniziativa contribuisce a garantire nel territorio modicano, una comunità civile più cardioprotetta”.

