La fortuna bacia Taormina, in provincia di Messina, grazie al gioco del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 15 febbraio, come riporta Agipronews, vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 5-59-61 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 13.500 euro a Modica, con i medesimi numeri sulla ruota di Napoli, mentre a Roccalumera, in provincia di Messina, vinti 10.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di

159 milioni da inizio anno.

