Sapevi che il 74% dei consumatori statunitensi avviano le ricerche di prodotti su Amazon? Ti sei mai chiesto di inserire il tuo negozio online Ecwid su Amazon? È un enorme marketplace con milioni di persone da tutto il mondo. Questa mossa può fare la differenza nel raggiungere più clienti e vendere più prodotti. Inoltre, poiché Amazon è noto per essere affidabile e di fiducia per i clienti, può far sentire le persone più sicure nell’acquistare dal tuo brand. Esploriamo come vendere su Amazon con Ecwid e potenziare la tua attività.

Amazon: Un Hub di Shopping Globale

Amazon è un grande negozio di e-commerce dove puoi acquistare praticamente qualsiasi cosa. Con miliardi di vendite ogni anno e 300 milioni di clienti attivi, è una piattaforma promettente con enormi opportunità per i venditori.

Sapevi che tre persone su quattro iniziano a cercare delle cose da comprare su Amazon? Immagina, ci sono più di 12 milioni di articoli che puoi acquistare e già 2,5 milioni di venditori che vendono le loro merci lì. Questo significa che molte persone potrebbero vederti e vedere i tuoi prodotti.

E se sei un venditore, Amazon lo rende ancora più facile con il loro servizio Fulfillment by Amazon (FBA). Si occupano di mantenere al sicuro i tuoi articoli, imballarli e spedirli. Questo è particolarmente importante perché i clienti Prime, che spendono in media circa $1.400 all’anno, amano davvero ricevere i loro acquisti in modo rapido e affidabile.

Perché vendere su Amazon con Ecwid?

Vendere su Amazon con Ecwid è una buona idea perché ti consente di utilizzare la vasta base di clienti e la fiducia di Amazon, mentre sfrutti anche gli strumenti semplici di Ecwid. Ti aiuta a gestire prodotti e vendite sia sul tuo sito che su Amazon, semplificando il processo e raggiungendo più clienti. È come unire il meglio di entrambi per un’esperienza di vendita online migliore:

Ottieni accesso al vasto marketplace di Amazon, che vanta un valore superiore ai 100 miliardi di dollari.

Sincronizza e vendi senza sforzo il tuo catalogo prodotti Ecwid sulla piattaforma Amazon.

Supervisiona agevolmente le tue vendite su Amazon ed Ecwid, insieme ad altri canali, attraverso un cruscotto unificato per una gestione più efficiente.

Inizia il tuo percorso nell’e-commerce su Amazon con Ecwid e, crescendo, estendi la tua presenza su diverse piattaforme come Shopify, TikTok e altre .

Crea il tuo negozio online con Ecwid, dotato di tutto il necessario per una vendita online di successo.

Come vendere su Amazon con Ecwid?

Per vendere su Amazon utilizzando Ecwid, dovrai collegare il tuo negozio Ecwid ad Amazon. Un modo per farlo è utilizzare uno strumento speciale da M2E Amazon Ecwid Integration. Questo strumento aiuta a collegare il tuo negozio Ecwid ai servizi di Amazon, automatizzando compiti come la definizione dei prezzi, gli aggiornamenti dei prodotti, l’evasione degli ordini e la sincronizzazione dell’inventario. Basta iscriversi a un account M2E Cloud, seguire i passaggi di configurazione e regolare le impostazioni per creare una connessione senza soluzione di continuità tra il tuo negozio Ecwid e Amazon.

Conclusione

Utilizzare Ecwid per vendere su Amazon è un ottimo modo per espandere la portata della tua attività senza sforzo. Collega il tuo negozio online a un vasto marketplace, aiutandoti a raggiungere più clienti in maniera semplice . Con un’estensione M2E facile da usare e un’integrazione senza soluzione di continuità, è una strategia vincente per espandere la tua attività.

