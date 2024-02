L’andamento delle vendite con i saldi in provincia di Ragusa

Dopo una partenza a rilento, con un calo medio a gennaio del 5,5%, nella parte finale del mese si è registrato qualche segnale di ripresa, ma assolutamente non sufficiente per colmare le carenze subite. Questi i dati emersi dal monitoraggio di FederModa-Confcommercio sull’andamento delle vendite a gennaio in provincia di Ragusa. In particolare, il 68% delle imprese associate ha rilevato una perdita di fatturato, mentre il restante 32% ha dichiarato una crescita (15%) o una stabilità delle vendite (17%). “Il parziale recupero nella seconda parte del mese – sottolinea il presidente provinciale Federmoda Ragusa, Daniele Russino – non è servito per riportare un po’ più di fiducia tra gli operatori commerciali sebbene i saldi stiano proseguendo anche a febbraio con percentuali di sconto sicuramente attrattive. Nessun alleggerimento dei magazzini. E questo, ovviamente, non ci ha consentito di far fronte agli impegni e alle scadenze con i fornitori. Ovviamente, non parliamo della redditività che si è sempre più assottigliata e che mette in difficoltà l’intero comparto”. Come è emerso dall’indagine dell’Ufficio studi nazionale sulle città e demografia d’impresa, negli ultimi 10 anni la moda ha perso il 25,5% dei negozi nei nostri centri, vie e piazze. “Una situazione molto complicata anche per la provincia di Ragusa – continua il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti – dove scontiamo, in generale, la perdita dei negozi di prossimità e, di conseguenza, un grave disagio per la vivibilità delle città e dei centri storici. Abbiamo avuto modo più volte di sottolineare il ruolo fondamentale dei negozi, in particolare quelli di moda, in cui convivono, in modo virtuoso, professionalità, qualità ed anche ricerca nel fare commercio in modo innovativo. La sfida per il futuro è quella di coinvolgere istituzioni, fornitori e negozi retail in un progetto di filiera. Noi ci crediamo. E abbiamo bisogno del sostegno di tutti per potere arrivare al risultato auspicato”.

