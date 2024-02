Basket, Passalacqua Ragusa. Al via le Final Four di Coppa Italia

Iniziano le Final Four di Coppa Italia di basket femminile per la Passalacqua Spedizioni Ragusa. Per la prima volta abbinate alle squadre maschili, location dell’evento sarà l’Inalpi Arena di Torino, città che la Passalacqua Ragusa raggiungerà nella serata di oggi. Domani sarà tempo di semifinali mentre domenica è in programma la finale che assegnerà una coppa Italia che Ragusa ha portato a casa due volte nel proprio palmares. Si inizia alle 17,00, con il match tra Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni, quindi, alle 19,15, è in programma Famila Schio-Ragusa. Le due vincenti si sfideranno nella finale di domenica alle 14,15. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su Dazn e su lbftv. “Siamo orgogliosi di partecipare a queste Final Four, che per grande impegno, voglia e bravura delle ragazze che hanno disputato i due turni prima con Faenza e poi andando a vincere a Bologna, ci siamo ampiamente meritati – dice coach Lino Lardo – Ci troveremo di fronte a Schio di cui conosciamo tutti il valore. Le ragazze però ci hanno sempre sorpreso per serietà e voglia. E’ una partita che ci vogliamo godere fino in fondo, cercando ovviamente di andare avanti, sappiamo anche che saremo seguiti da un bel gruppo di tifosi e giocheremo anche per loro”.

