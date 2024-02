Ragusa. Via Cascone nel degrado. Parla la Vicepresidente Caruso

La consigliera comunale della lista “Partecipiamo Ragusa Futura” Rossana Caruso ha presentato oggi un’interrogazione scritta indirizzata al Sindaco Cassì e all’Assessore all’Ambiente e Verde Pubblico, Mario D’Asta, dove chiede risposte circa l’increscioso stato in cui versa Via Capitano Carmelo Salvatore Cascone, strada molto trafficata adiacente al Centro Commerciale Ibleo. Da diverso tempo, infatti, l’arteria si mostra alle centinaia di auto che la percorrono giornalmente, invasa da rifiuti di ogni genere, indubbiamente frutto dell’inciviltà di alcuni, che spesso si incastrano tra i rovi e le erbacce libere di proliferare. Una situazione non più tollerabile tanto da spingere la vice presidente del Consiglio comunale a chiedere l’intervento urgente dell’Amministrazione ed in particolare dell’Assessore D’Asta. “La condizione attuale di Via Capitano Carmelo Salvatore Cascone – dichiara l’esponente di Partecipiamo Ragusa Futura – mi impone come rappresentante istituzionale di essere messa a conoscenza delle cause che hanno determinato tale stato di abbandono e degrado e le motivazioni per le quali l’Amministrazione non ha adottato i necessari interventi di pulizia e scerbatura. Confido comunque nel buon lavoro svolto in questo campo dall’Amministrazione comunale affinché misure immediate siano adottate per ripulire e riqualificare la via in questione e che tali misure facciano parte di un piano d’azione a lungo termine per mantenere alti standard di pulizia e decoro urbano in tutta la città onde evitare la trasmissione di un messaggio di incuria e trascuratezza che non possiamo permetterci”.

