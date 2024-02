Voucher sportivi per società. Entro il 23 presentazione istanze

Tutte le società sportive regolarmente iscritte al Coni potranno partecipare entro il 23 febbraio alla Manifestazione di Interesse, pubblicata dalla Regione, per accedere così ai voucher erogati dall’Assessorato allo Sport e destinati all’attività sportiva di ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni. A darne notizia è l’Onorevole Ignazio Abbate: “La legge regionale del 22 febbraio 2023 n.2, ha istituito un fondo per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi da 6 a16 anni attraverso l’erogazione di apposito voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive. Nella recente finanziaria abbiamo inserito un capitolo di spesa pari a 3 milioni di euro da destinare proprio alle società che ne faranno richiesta per permettere a quanti più ragazzi possibili di entrare a contatto con la pratica sportiva. Per partecipare bisognerà inviare l’istanza, scaricabile sul sito istituzionale della Regione, inviandola all’indirizzo dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Invito le società del nostro territorio a partecipare in massa per permettere a quanti più ragazzi di praticare l’attività sportiva, la miglior medicina contro tanti disagi e disturbi della società moderna”. Il voucher sportivo è spendibile all’interno delle ASD/SSD da parte dei minori residenti in Sicilia, rientranti nella fascia di età tra i 6 i 16 anni e facenti parte di un nucleo familiare il cui Isee non deve superare euro 12.000,00. I beneficiari potranno scegliere la ASD/SSD presso cui utilizzare il voucher dall’elenco delle ASD/ SSD che avranno risposto all’ avviso e che verranno valutate idonee.

Salva