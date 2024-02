L’Avimecc Volley Modica prepara la trasferta di Casarano

Archiviata la vittoria in quattro set su Marcianise ottenuta domenica scorsa al “PalaRizza”, l’Avimecc Volley Modica, oggi torna in palestra per preparare la difficile trasferta di Casarano, dove domenica prossima alle 17 i “Galletti” saranno ospiti della Leo Shoes.

La partita con Marcianise di domenica scorsa ha fatto ritrovare i ritmi di gioco e morale alla formazione capitanata da Stefano Chillemi che ha accusato un piccolo passaggio a vuoto nel terzo parziale andato poi al sestetto casertano, ma ha anche mostrato il lato “cattivo” dei biancoazzurri che hanno reagito prontamente, si sono subito ricompattati vincendo poi a mani basse il quarto set che ha permesso di incassare tre punti importanti in chiave play off.

Da oggi, si volta pagina e si pensa subito a come affrontare Casarano, formazione che si trova nelle retrovie della graduatoria, ma assolutamente da non sottovalutare perchè soprattutto in casa sa farsi rispettare.

Il sestetto pugliese sta disputando un campionato al di sotto delle attese, ma ha voglia di risalire in classifica e proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare punti che sollevino classifica e morale.

“Domenica con Marcianise è stata una bella vittoria – spiega Salvo Nicastro – ci voleva per riprendere morale e per ritrovare i nostri meccanismi. Abbiamo avuto un calo nel terzo set, ma penso questo sia fisiologico. Onore a Marcianise che ha lottato su ogni pallone , ma credo che la nostra vittoria sia stata meritata. Un plauso ai ragazzi – continua – a tutto lo staff e alla dirigenza. Dobbiamo andare avanti così, siamo soddisfatti della prestazione, ma da oggi pensiamo al prossimo impegno di Casarano che non sarà per nulla semplice. Iniziamo un’altra settimana impegnativa in cui non possiamo e non dobbiamo mollare. Siamo entrati nel rush finale della regolar season e – conclude il vice di Enzo Distefano – dobbiamo mantenere alto il livello perchè solo così possiamo ottenere buoni risultati e possiamo centrare i nostri obiettivi”.

