World Radio Day: giornata mondiale della Radio

Oggi la radio in Italia compie 100 anni, e continua a essere un insostituibile canale di informazione, supporto per la diffusione della cultura e della libertà di parola. Il World Radio Day è la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall’UNESCO per il 13 Febbraio di ogni anno. Anche l’Italia celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio Nazionali, Locali, Web e Universitarie grazie all’evento organizzato da Radiospeaker.it. Questa è la giornata dedicata al settore radiofonico italiano in cui si alterneranno artisti, speaker, editori, direttori e professionisti del settore radiofonico.

