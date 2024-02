Protesta trattori, PD e Territorio Ragusa presentano ordine del giorno

I Consiglieri comunali di Ragusa Peppe Calabrese e Mario Chiavola del Partito Democratico, insieme al Consigliere Angelo Laporta di Territorio, hanno presentato un ordine del giorno da sottoporre al civico consesso per impegnare l’Amministrazione e il Consiglio stesso a sostenere la lotta degli imprenditori agricoli e zootecnici che già da qualche settimana protestano contro le politiche agricole Europee, regionali e nazionali.

“L’aumento spropositato dei costi di produzione, sia per quanto riguarda l’energia che per i prezzi di attrezzature, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, le norme europee che consentono l’importazione senza controlli da Paesi dove non sono in vigore le nostre stesse norme in materia di tutela del lavoro né sulle procedure sanitarie, sono tutti fattori che stanno contribuendo a dare il colpo di grazia a due settori importantissimi per l’economia”, dichiarano i tre consiglieri.

“È necessario intervenire prontamente su più fronti – dice inoltre Calabrese, che è anche membro della segreteria regionale del PD e responsabile del dipartimento Agricoltura del partito per la Sicilia – che riguardino: l’annullamento delle posizioni debitorie delle aziende; l’analisi degli accordi stabiliti con i Paesi terzi per bloccare le importazioni di prodotti non in linea con le nostre normative; introdurre l’obbligo di esposizione del prezzo di origine oltre che di quello al pubblico; l’eliminazione dell’IRPEF sui terreni agricoli; oltre a tanti altri provvedimenti che, insieme, favorirebbero la ripresa economica di tali attività sofferenti”.

“La cosiddetta protesta dei trattori si muove da ragioni giuste e condivisibili – concludono Calabrese, Chiavola e Laporta – e per questo motivo, con l’ordine del giorno che abbiamo presentato al Consiglio Comunale e all’Amministrazione, speriamo che la città di Ragusa con le sue istituzioni possa sostenerla”.

Salva