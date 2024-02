Istituita la figura del Disability Manager del Comune di Ragusa

“Nelle scorse settimane – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – l’Amministrazione Comunale ha compiuto i necessari atti amministrativi per dotarsi della Consulta Comunale per le Disabilità e della figura del Disability Manager; un progetto iniziato nel 2022 su iniziativa dell’allora consigliere comunale, oggi assessore, Mario D’Asta e recentemente ripreso dal Settore Servizi Sociali e dall’assessora Elvira Adamo.

Con determina dirigenziale è stata quindi nominata Disability Manager del Comune di Ragusa la dr.ssa Silvana Digiacomo, un’assistente sociale del nostro Comune altamente specializzata, la quale ha seguito anche uno specifico percorso di formazione per Disability Manager curato dall’Asp di Catania”.

“La delibera del Consiglio Comunale sul Disability Manager – spiega Elvira Adamo, assessora alle Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali e Pari opportunità – prevede infatti che tale ruolo sia ricoperto da un dipendente o da una dipendente del Comune di Ragusa.

L’esperienza professionale della dr.ssa Digiacomo, costruita in anni di impegno in questo ambito e riconosciuta anche dalle associazioni e dagli enti del Terzo Settore che operano con le persone con disabilità e le loro famiglie e che sono in relazione con il Comune, permetterà di proseguire e consolidare le azioni intraprese a sostegno delle persone fragili e di avviare nuovi progetti, sempre con l’intento di fare della nostra città un luogo inclusivo e accessibile”.

