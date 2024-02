Consegnati i lavori per la Chiesa Madonna del Rosario a Pozzallo

Sono stati consegnati ieri i lavori per la sostituzione di tutti gli infissi presso la Chiesa Madonna della Rosario a Pozzallo. Alla consegna era presente l’Onorevole Ignazio Abbate, il cui apposito emendamento ha prodotto lo stanziamento da parte dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali della somma di 55 mila euro, necessari alla completa sostituzione dei vecchi infissi consumati dal tempo e non più adatti allo scopo. Ad accompagnare l’esponente della DC, l’Assessore Stella Morana, il parroco Don Salvo Bella, il Sovrintendente ai Beni Culturali Antonino DeMarco, la direzione dei lavori rappresentata dal geometra Carlo Giunta ed alcuni componenti del neo eletto direttivo provinciale dello scudo crociato. “La sostituzione degli infissi era ormai improrogabile visto che i vecchi non garantivano la minima protezione dalle intemperie e soprattutto in inverno assistere alle funzioni era diventato difficoltoso per le numerose infiltrazioni di acqua piovana. Siamo stati ben contenti di poter dare una piccola mano alla comunità religiosa pozzallese che frequenta una delle chiese più importanti della nostra Diocesi.

Salva