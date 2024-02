Ennesimo furto sventato in abitazione. Un arresto a Vittoria

Personale della Polizia di Vittoria, è intervenuto presso un’abitazione sita in una nota via vittoriese, a seguito di segnalazione di furto in atto pervenuta alla Sala Operativa tramite il numero unico d’emergenza “112”.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti sono riusciti a sorprendere il ladro in azione, ancora all’interno dell’abitazione.

L’uomo, prontamente bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire, vari oggetti atti allo scasso e tutto l’occorrente per mettere a segno il colpo.

A seguito degli accertamenti effettuati dagli operatori della Squadra Volanti, è stato identificato l’autore del furto un noto pregiudicato locale con numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio ed è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di tentato furto.

Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

